L’Atlético de Madrid ferme la porte à un départ d’Antoine Griezmann à Orlando City

Se queda… encore un peu. Plus que jamais courtisé par Orlando City, Antoine Griezmann, 34 ans, n’a jamais caché son souhait d’évoluer aux Etats-Unis , pays dont il affectionne particulièrement la culture sportive. Seulement voilà, pour son club actuel, l’Atlético de Madrid, un départ n’est absolument pas à l’ordre du jour et ce, alors que la fenêtre des transferts en MLS est encore ouverte jusqu’au 26 mars prochain.

« Il va continuer avec nous »

Le directeur du football des Colchoneros Mateu Alemany l’a rappelé au micro de Movistar+ avant la rencontre du club madrilène face à la Real Sociedad ce samedi après-midi : « Comme je l’ai déjà dit, [Griezmann] a encore cette saison plus deux autres [en option] dans son contrat. Antoine est une légende et il est dans un état de forme extraordinaire [12 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues cette saison, NDLR]. Les supporters vont donc l’applaudir comme toujours, et il va continuer avec nous ». …

JD pour SOFOOT.com