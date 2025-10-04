Marseille maîtrise facilement Metz

Une mi-temps pour poser son étreinte, une autre pour exploser sa proie : l'OM de De Zerbi est un serpent et n'a laissé aucune chance à des Messins chétifs. Le Danois Matt O'Riley a été le grand bonhomme de cette sortie qui place l'équipe phocéenne en tête de la Ligue 1.

FC Metz 0-3 Olympique de Marseille

Buts : Paixão (51 e ), O’Riley (69 e ) et Gouiri (77 e ) pour l’OM

C’était un samedi après-midi d’automne idéal pour une balade en forêt. Un programme parfait pour s’oxygéner un bon coup avant de plonger dans les jours raccourcis. Pourtant, plus de 25 000 personnes ont choisi de se masser à Saint-Symphorien pour vivre un match en apnée et sortir avec un bon mal de crâne. Un match où des Marseillais confiants et conquérants avaient pour mission de poursuivre leur belle série de trois victoires (PSG, Strasbourg et Ajax) sur le terrain de la lanterne rouge de Ligue 1, en manque de réussite et de points. Au moment de passer à la caisse : le caddie est bien rempli pour le FC Metz, incapable de rivaliser avec cet OM, plein de sérénité et de bonnes idées.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com