 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marseille en plein malaise
information fournie par So Foot 04/01/2026 à 22:42

Marseille en plein malaise

Marseille en plein malaise

L’Olympique de Marseille a commencé l’année 2026 comme il a terminé 2025 : dans la douleur. Si plusieurs faits de jeu avaient pu jusque-là occulter les difficultés marseillaises, la chance a fini par tourner pour l’OM contre Nantes. De la pire des manières, avec deux cartons rouges évitables et une lourde défaite qui risque d’avoir des conséquences plus que fâcheuses au classement.

Pas tout le temps, pas possible, pas cette fois. Si l’OM avait jusque-là réussi à colmater les brèches en bénéficiant de hors-jeu adverses comme face à l’Union saint-gilloise (2-3) ou grâce à des exploits personnels de ses offensifs – que ce soit Pierre-Emerick Aubameyang face à Newcastle (2-1) ou Mason Greenwood contre Monaco (1-0) –, les coups de pouce du destin et le talent se sont évanouis face à Nantes (0-2), pourtant relégable avant le coup d’envoi. Un rappel logique pour commencer la nouvelle année, tant les Marseillais semblent sur un fil depuis la fin du mois de novembre.

Une équipe émoussée

« On a mal commencé le match à 11 contre 11, sans énergie et sans ce qui est nécessaire pour jouer en Ligue 1. Si tu ne mets pas la bonne énergie et la juste vigueur, tu perds contre tout le monde » , a asséné Roberto De Zerbi, en conférence de presse. Difficile de ne pas partager le constat du tacticien transalpin. Alors que l’OM se devait d’engranger un bon résultat face à une équipe mal classée afin de rester collé aux basques des Lensois et des Parisiens, c’est désormais vers les poursuivants qu’il doit pencher son regard : au terme de cette 17 e journée de Ligue 1, les Phocéens sont à égalité de points avec Lille et à un faux pas d’être rattrapés par Lyon ou Rennes (qui comptent tous deux 30 points, soit deux de moins que les Olympiens). Une situation impensable à l’aube de la 14 e journée, lorsque les protégés de Roberto De Zerbi pouvaient prendre seuls la tête du championnat après la courte défaite du PSG face à Monaco (1-0).…

Tous propos recueillis par LB

Par Léna Bernard, au Vélodrome pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Après le fiasco de la CAN, la Tunisie se sépare de son sélectionneur
    Après le fiasco de la CAN, la Tunisie se sépare de son sélectionneur
    information fournie par So Foot 04.01.2026 23:52 

    La sanction n’aura pas tardé à tomber. Eliminée de la CAN par le Mali après un huitième de finale disputé presque en intégralité à onze contre dix, la Tunisie quitte la compétition la tête basse. Moins de 24h après ce terrible échec, la Fédération a annoncé le ... Lire la suite

  • Florian Thauvin en remet une couche sur son chambrage avec Charlie Cresswell
    Florian Thauvin en remet une couche sur son chambrage avec Charlie Cresswell
    information fournie par So Foot 04.01.2026 23:31 

    Nananananère ! L’image a beaucoup fait parler vendredi soir dans la foulée de la démonstration lensoise à Toulouse : dans la foulée du premier but, inscrit par Wesley Saïd, Florian Thauvin et Adrien Thomasson ont chambré Charlie Cresswell . Au point que le défenseur ... Lire la suite

  • Le joueur de l'Olympique de Marseille Bilal Nadi, à genoux, reçoit un carton rouge lors de la débacle de l'OM en L1 contre Nantes le 4 janvier 2026 au Stade Vélodrome ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    L1: Faux pas de Marseille, PSG remporte le derby de Paris
    information fournie par AFP 04.01.2026 23:13 

    Marseille a commencé l'année 2026 de la pire des manières avec une défaite 2-0 au Vélodrome contre Nantes, au contraire du Paris SG qui a remporté le derby contre le PFC (2-1), dimanche pour la 17e journée de Ligue 1. L'OM s'est pris les pieds dans le tapis avant ... Lire la suite

  • Alaixys Romao : « Sans milieux défensifs, il n’y a pas de football »
    Alaixys Romao : « Sans milieux défensifs, il n’y a pas de football »
    information fournie par So Foot 04.01.2026 22:57 

    À 41 ans, Alaixys Romao joue encore au football, du côté de Six-Fours Le Brusc (R1). L’ancien milieu de terrain professionnel a donc décidé de se poser pour revenir sur ses 20 années de carrière, entre Marseille, folie grecque et amour du Togo. Entretien avec un ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank