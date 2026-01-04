Marseille en plein malaise

L’Olympique de Marseille a commencé l’année 2026 comme il a terminé 2025 : dans la douleur. Si plusieurs faits de jeu avaient pu jusque-là occulter les difficultés marseillaises, la chance a fini par tourner pour l’OM contre Nantes. De la pire des manières, avec deux cartons rouges évitables et une lourde défaite qui risque d’avoir des conséquences plus que fâcheuses au classement.

Pas tout le temps, pas possible, pas cette fois. Si l’OM avait jusque-là réussi à colmater les brèches en bénéficiant de hors-jeu adverses comme face à l’Union saint-gilloise (2-3) ou grâce à des exploits personnels de ses offensifs – que ce soit Pierre-Emerick Aubameyang face à Newcastle (2-1) ou Mason Greenwood contre Monaco (1-0) –, les coups de pouce du destin et le talent se sont évanouis face à Nantes (0-2), pourtant relégable avant le coup d’envoi. Un rappel logique pour commencer la nouvelle année, tant les Marseillais semblent sur un fil depuis la fin du mois de novembre.

Une équipe émoussée

« On a mal commencé le match à 11 contre 11, sans énergie et sans ce qui est nécessaire pour jouer en Ligue 1. Si tu ne mets pas la bonne énergie et la juste vigueur, tu perds contre tout le monde » , a asséné Roberto De Zerbi, en conférence de presse. Difficile de ne pas partager le constat du tacticien transalpin. Alors que l’OM se devait d’engranger un bon résultat face à une équipe mal classée afin de rester collé aux basques des Lensois et des Parisiens, c’est désormais vers les poursuivants qu’il doit pencher son regard : au terme de cette 17 e journée de Ligue 1, les Phocéens sont à égalité de points avec Lille et à un faux pas d’être rattrapés par Lyon ou Rennes (qui comptent tous deux 30 points, soit deux de moins que les Olympiens). Une situation impensable à l’aube de la 14 e journée, lorsque les protégés de Roberto De Zerbi pouvaient prendre seuls la tête du championnat après la courte défaite du PSG face à Monaco (1-0).…

Tous propos recueillis par LB

Par Léna Bernard, au Vélodrome pour SOFOOT.com