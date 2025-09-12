 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Marseille dompte rapidement Lorient
information fournie par So Foot 12/09/2025 à 22:48

Marseille dompte rapidement Lorient

Marseille dompte rapidement Lorient

Menés et en infériorité numérique dès le quart d'heure de jeu, Lorient n'a rien pu faire contre l'Olympique de Marseille. Sans forcer, les Phocéens ont retrouvé le goût de la victoire et pu célébrer quelques recrues : Benjamin Pavard a marqué pour sa première, Angel Gomes et Nayef Aguerd l'ont imité alors qu'Igor Paixao a enfin fait son apparition.

Marseille 4-0 Lorient

Buts : Greenwood (13 e , SP), Pavard (20 e ), Gomes (33 e ) et Aguerd (90 e +3)

Neuvième minute de jeu, au stade Vélodrome. Sans le savoir instantanément et surtout sans le vouloir directement, Darlin Yongwa vient de siffler la fin d’une rencontre qui vient à peine de commencer. Car son son ceinturage en pleine surface de réparation sur Amir Murillo, mis en orbite par Geoffrey Kondogbia et en bonne position pour marquer, est instinctivement considéré comme une annihilation d’une occasion nette par l’arbitre : c’est la double peine, carton rouge (qui aurait été coloré en jaune si la faute était due à un contact avec le pied, selon les nouvelles règles) et penalty transformé par Mason Greenwood. Match terminé, trois points gagnés pour l’Olympique de Marseille (provisoirement quatrième) et troisième défaite en quatre journées de Ligue 1 pour Lorient (seizième et potentiellement lanterne rouge).…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com

Sport
