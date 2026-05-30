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Marquinhos veut éviter de tomber dans un trou
information fournie par So Foot 30/05/2026 à 22:20

Marquinhos veut éviter de tomber dans un trou

Marquinhos veut éviter de tomber dans un trou

Un homme heureux. Marquinhos a remporté sa deuxième Ligue des champions avec le PSG ce samedi. Cette fois, pas de larmes pour le joueur le plus capé de l’histoire du club, mais un large sourire. « C’est incroyable. On avait dit : une fois c’est historique, deux fois c’est légendaire . C’était ça, notre motivation, depuis le retour des vacances , confie le Brésilien au micro de M6. Le coach nous avait dit que la deuxième fois, c’était encore plus difficile. Ça a été comme ça. La saison a été longue, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup souffert , on a eu des difficultés en début de saison. L’équipe est montée en puissance au bon moment, c’est ce qui nous a permis d’arriver comme ça. Avec cette équipe, on peut faire de très belles choses. »

Le capitaine parisien a souligné le rôle de Luis Enrique dans cette nouvelle conquête. « Une troisième victoire ? On a un coach qui va nous pousser pour ça. D’abord, on a une Coupe du monde très importante. C’est encore une saison où il n’y aura pas beaucoup de vacances , j’espère ! Mais dès qu’on va arriver, le coach va savoir gérer, comme il a fait cette saison. Il a beaucoup géré le temps de jeu des joueurs pour arriver avec l’effectif complet. On ne peut pas s’arrêter maintenant, on en a gagné deux, il faut qu’on continue à avoir faim, sinon le club va tomber dans un trou, ce qu’on ne veut pas. Le PSG mérite de vivre de belles choses. »

QB pour SOFOOT.com

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