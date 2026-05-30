Explosion de joie sur le Chatrier après le sacre du PSG

Explosion de joie sur le Chatrier après le sacre du PSG

Jeu, set et match ! Au moment du tir au but raté de Gabriel, entérinant le second sacre d’affilée du PSG en C1, le court Philippe-Chatrier a complètement exulté , au beau milieu de la rencontre entre Felix Auger-Aliassime et Brandon Nakashima. Drapeaux parisiens, cris de joie et supporters bras dessus bras dessous, Roland-Garros s’est paré de bleu et de rouge.

😍 ICI C'EST PARIS ! L'explosion de joie des supporters du @PSG_inside sur le court Philippe Chatrier 😅#RolandGarros pic.twitter.com/JWotRLvawQ…

TJ pour SOFOOT.com