Arsenal privé du titre... malgré zéro défaite

Invincibles, mais pas vainqueurs. Crucifié par le PSG aux tirs au but, Arsenal vu son rêve de premier titre européen partir en fumée… alors que l’équipe de Mikel Arteta n’a pas concédé la moindre défaite cette saison en Ligue des champions. Arsenal a tout bien fait (ou presque), lancée par un 8/8 en phase de ligue . Ils ont enchaîné lors de la phase à élimination directe en éliminant tour à tour le Bayer Leverkusen, le Sporting et l’Atlético de Madrid.

Ils ont aussi tenu tête au PSG, champion d’Europe en titre, pendant 120 minutes à Budapest. Bilan : onze victoires, quatre nuls… mais ça n’a pas suffi pour décrocher le titre. Opta remue le couteau dans la plaie en rappelant qu’Arsenal est le club qui a joué le plus de matchs de C1 à ne jamais avoir soulevé le trophée (226 rencontres).…

QB pour SOFOOT.com