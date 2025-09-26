Marquinhos va manquer plusieurs semaines de compétition avec le PSG
Oh, un blessé à Paris !
Dans son traditionnel communiqué médical, le Paris Saint-Germain a annoncé la blessure de son capitaine Marquinhos : « Touché au quadriceps gauche, Marquinhos restera en soins ces prochaines semaines. » Il rejoint ainsi la longue liste des blessés, avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Joao Neves. Un nouveau coup dur pour le PSG, à quelques jours du match contre le FC Barcelone en Ligue des champions, qui se jouera d’ailleurs au stade Montjuïc.…
CDBDR pour SOFOOT.com
