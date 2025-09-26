 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Marquinhos va manquer plusieurs semaines de compétition avec le PSG
information fournie par So Foot 26/09/2025 à 12:04

Marquinhos va manquer plusieurs semaines de compétition avec le PSG

Marquinhos va manquer plusieurs semaines de compétition avec le PSG

Oh, un blessé à Paris !

Dans son traditionnel communiqué médical, le Paris Saint-Germain a annoncé la blessure de son capitaine Marquinhos : « Touché au quadriceps gauche, Marquinhos restera en soins ces prochaines semaines. » Il rejoint ainsi la longue liste des blessés, avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Joao Neves. Un nouveau coup dur pour le PSG, à quelques jours du match contre le FC Barcelone en Ligue des champions, qui se jouera d’ailleurs au stade Montjuïc.…

CDBDR pour SOFOOT.com

  • Mondial 2026 : Donald Trump menace de retirer des matchs aux villes gérées par la gauche
    Mondial 2026 : Donald Trump menace de retirer des matchs aux villes gérées par la gauche
    information fournie par So Foot 26.09.2025 11:59 

    Une question de sécurité ? Lors d’une session d’échanges avec des journalistes à la Maison Blanche, le président des États-Unis Donald Trump a été questionné au sujet du Mondial 2026, qui aura lieu sur le territoire américain. Dans des propos rapportés par le New ... Lire la suite

  • Mostafa Mohamed se paye Antoine Kombouaré
    Mostafa Mohamed se paye Antoine Kombouaré
    information fournie par So Foot 26.09.2025 11:49 

    Le Pharaon momifie Kombouaré. Le Gerd Müller des Canaris Mostafa Mohamed entame le cru 2025-2026 sur des meilleures bases que la saison dernière. Sur les bords de l’Erdre depuis trois ans, l’international égyptien a été titulaire à chaque match de championnat depuis ... Lire la suite

  • Sergio Busquets va bientôt raccrocher
    Sergio Busquets va bientôt raccrocher
    information fournie par So Foot 26.09.2025 11:14 

    Le métronome va définitivement calmer le jeu. Après Iniesta et Xavi, c’est au tour du troisième joueur du trio emblématique du milieu barcelonais de quitter les terrains. Ce vendredi, Sergio Busquets a officiellement annoncé, via une vidéo Instagram , qu’il prendra ... Lire la suite

  • Le football anglais pleure Billy Vigar
    Le football anglais pleure Billy Vigar
    information fournie par So Foot 26.09.2025 11:00 

    Le football anglais est en deuil. Billy Vigar, jeune attaquant évoluant au Chichester City Football Club, est décédé ce jeudi à l’âge de 21 ans. Il avait été victime d’un violent choc à la tête samedi dernier lors d’un match de championnat régional, après avoir ... Lire la suite

