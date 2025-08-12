Marquinhos réagit au probable départ de Gianluigi Donnarumma du PSG
Jamais simple de dire au revoir à un copain.
Non, ce ne sont pas les adieux entre deux meilleurs potes d’un été au camping dans les Landes, mais bien celui entre Marquinhos et Gianluigi Donnarumma. En conférence de presse à la veille de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, le capitaine parisien a été invité à réagir au très probable départ du portier italien. …
CG pour SOFOOT.com
