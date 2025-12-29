 Aller au contenu principal
Marquinhos pourrait bientôt obtenir la nationalité française
information fournie par So Foot 29/12/2025 à 13:29

Liberdade, igualdade, fraternidade.

Marquinhos a confirmé réfléchir très sérieusement à une demande de nationalité française. Installé en France depuis plus d’une décennie, le capitaine du Paris Saint-Germain a expliqué que les démarches étaient déjà en cours dans son foyer. « On travaille pour ça » , a confié Marquinhos à RTL, précisant que sa femme a déjà déposé sa demande et qu’il compte faire de même prochainement.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
