Marquinhos : « On a bien kiffé notre moment de gloire, mais c’est de l’histoire ancienne »
information fournie par So Foot 17/09/2025 à 09:29

Marquinhos : « On a bien kiffé notre moment de gloire, mais c’est de l’histoire ancienne »

Marquinhos : « On a bien kiffé notre moment de gloire, mais c’est de l’histoire ancienne »

Instant confession.

Avant de lancer une nouvelle campagne de Ligue des champions face à l’Atalanta ce mercredi, Marquinhos a accordé une interview à des lecteurs du Parisien . Le capitaine du club de la capitale est évidemment revenu sur la finale de la C1 remportée face à l’Inter Milan, en dévoilant qu’il avait reçu avant la rencontre des appels de Neymar et Thiago Silva, sur le rôle prépondérant de sa femme dans sa carrière mais aussi son attachement à Luis Enrique qu’il « aime trop ».

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
