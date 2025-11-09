Maroc : un défenseur arrête un penalty

Il n’a pas pu éviter la défaite, mais quand même.

À l’occasion de la huitième journée de Botola Pro, au Maroc, l’Union Touarga et la Renaissance Zemamra ont vu une scène improbable se dérouler en plein match : alors que deux gardiens de but de l’équipe locale ont été expulsés coup sur coup (Abderrahmane El Houasli à la 69 e minute et Reda Asmama, son remplaçant, à la 88 e ), le défenseur Youssef Kajai a dû prendre place dans les cages .…

FC pour SOFOOT.com