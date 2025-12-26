Clément Turpin désigné meilleur arbitre du monde 2025
Cocorico !
Un an après le sacre de François Letexier, c’est au tour de Clément Turpin d’être nommé meilleur arbitre 2025 ce jeudi 26 décembre par l’IFFHS, la Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football. L’homme qui était au sifflet de la demi-finale de Ligue des champions entre l’Inter Milan et le FC Barcelone (4-3 a.p) devance Szymon Marciniak, vainqueur en 2022 et 2023, et son compatriote Letexier. Le clone de Leandro Trossard a été choisi pour ses « perforances exceptionnelles lors des compétitions continentales, faisant preuve de maîtrise, de calme et d’un placement remarquable. » …
TM pour SOFOOT.com
