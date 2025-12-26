La Zambie et les Comores signent un triste nul

Zambie 0-0 Comores

Ah, le match a commencé ?!

En quête d’un premier succès dans cette CAN, la Zambie et les Comores n’ont pas régalé en signant un triste match nul ce vendredi au stade Mohammed V de Casablanca (0-0). Le ton a été donné dès le premier acte. Malgré un but refusé à la 22ᵉ minute pour les Coelacanthes et quelques tentatives de loin de Myziane Maolida et Youssouf M’changama, les 45 premières minutes n’ont pas offert beaucoup de spectacle avec un seul pauvre tir cadré et quinze fautes au total.…

TM pour SOFOOT.com