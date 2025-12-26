Le maire de New York garde un excellent souvenir de Sénégal-France en 2002

Pas un doux souvenir pour tout le monde.

Dans un entretien sur la chaîne YouTube Pharaohtalks, Zohran Mamdani, le nouveau maire de New York, qui a récemment reçu un maillot de Marouane Chamakh, a fait une déclaration qui risque de rappeler de mauvais souvenirs aux supporters des Bleus. Interrogé sur son enfance, le fan d’Arsenal a lâché que le match d’ouverture du Mondial 2002 entre le Sénégal et la France (1-0) avait une place particulière dans son cœur .…

TM pour SOFOOT.com