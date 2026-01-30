Marion Maréchal, la nièce en quête de l'héritage Le Pen

Marion Maréchal, le 24 juin 2025 à Paris ( AFP / Julie SEBADELHA )

Dans une famille politique traditionnellement régie par le droit du sang, la petite-fille de Jean-Marie Le Pen revendique sa part d'héritage. Au moment où sa tante joue sa survie devant la justice, et alors que Jordan Bardella se prépare à la remplacer, Marion Maréchal prend date, à quinze mois de la présidentielle.

On n'échappe pas à son patronyme. Née Le Pen, lancée dans l'arène sous l'appellation Maréchal-Le Pen, l'ex-plus jeune députée de France avait "laissé de côté" ce "nom de guerre" après son retrait de la vie politique. Revenue dans le jeu, elle l'assume plus fièrement que jamais. Et le fait savoir.

Tout est dit dans le titre de son essai, largement autobiographique, paru cette semaine. Cela aurait pu s'intituler "Au nom du grand-père"; elle a choisi "Si tu te sens Le Pen", formule épistolaire signée de son aïeul, pour la pousser à conquérir la circonscription de Carpentras, en 2012, à seulement 22 ans.

La voilà donc, à 36 ans, livrant le récit parfois intime d'une vie dans l'ombre portée du "Menhir", sulfureux bâtisseur de l'extrême droite française obsédé par l'immigration et les juifs. Une sorte de confession qui rappelle celle de Marine Le Pen (elle aussi née Marion), à peu près au même âge, dans son premier ouvrage baptisé "A contre-flots".

Désormais l'extrême droite a le vent en poupe. Les temps ont changé, l'éditeur aussi: c'est dans l'opulence du Salon Haute Couture du Plaza Athénée (8e arrondissement de Paris) que la maison Fayard a organisé le lancement de sa nouvelle publication mardi soir.

Marion Maréchal (G), le 21 janvier 2026 à Strasbourg ( AFP / Romeo BOETZLE )

L'autrice rejoint ainsi l'écurie politico-littéraire du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, au côté des best-sellers Philippe de Villiers, Nicolas Sarkozy, Eric Zemmour et Jordan Bardella. Une union des droites sur étagère, qui peine encore à se concrétiser dans les urnes.

Le président du Rassemblement national, flanqué de quelques lieutenants, était tout de même présent sous les lustres du palace parisien, pour saluer cette alliée héréditaire. Ne manquait que Marine Le Pen, "privée de soirée en raison d'un imprévu", mais qui a souhaité à sa nièce "beaucoup de succès" avec ce manuscrit "sincère et sensible".

- Entretenir la flamme -

Réconciliée avec sa tante, Marion Maréchal n'a cependant rien renié de sa ligne plus identitaire et libérale, qui la conduisit à quitter le Front national en 2017, puis à rejoindre l'aventure d'Eric Zemmour en 2022. Avant de revenir au bercail par la petite porte dans le fracas de la dissolution de 2024.

Marine Le Pen, le 23 janvier 2026 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Enième "trahison" d'une "opportuniste", enrage encore le dirigeant de Reconquête, qui n'a toujours pas digéré la volte-face de sa tête de liste aux européennes.

Chez les Le Pen en revanche, les offenses sont pardonnées. "On peut être touchée sans être dans un reproche éternel. De toutes façons, dans la famille nous avons le pardon facile", assurait la tante Marine juste avant la trêve de Noël - alors que sa propre histoire avec son père disait le contraire.

La mort du patriarche, début 2025, a sans doute oeuvré à ressouder le clan. La nièce Marion s'était fait remarquer par son hommage appuyé à ce "cher Daddy" dont elle avait juré de "relever la mission". Tant pis pour la "dédiabolisation" du parti patiemment entreprise depuis que le fondateur, connu pour ses provocations qui lui ont valu plusieurs condamnations en justice, avait passé le relais à sa fille.

Peu importe aussi l'ordre de succession acté par la triple candidate présidentielle, dont la quatrième tentative se joue depuis mi-janvier devant la cour d'appel de Paris. Si son inéligibilité était confirmée d'ici l'été, Jordan Bardella devrait "reprendre le flambeau", a énoncé la patronne.

Mais il faudra composer avec une Marion Maréchal déterminée à entretenir la flamme et à "veiller", comme elle l'écrit, à ce que "cette conquête du pouvoir ne se (fasse) pas au prix des reniements". Quitte à s’accommoder de ses affinités trumpistes, quand le parti tente de prendre ses distances avec l'imprévisible président américain.

Forte d'une cote de popularité flatteuse dans tous les baromètres, la légataire de la marque Le Pen conclut comme on menace: "Ce vieux nom breton (est) une forme de garantie". Plus littérale, sa tante l'avait déjà traduit en français: "Le Pen, ça veut dire le chef".