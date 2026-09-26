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Marine Tondelier de retour en manifestation mais pas en campagne "à plein temps"
information fournie par AFP 26/09/2026 à 13:29
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La candidate écologiste à la présidentielle Marine Tondelier à Lille le 5 septembre 2026 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

La candidate écologiste à la présidentielle Marine Tondelier à Lille le 5 septembre 2026 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

La patronne des Écologistes et candidate à la présidentielle, Marine Tondelier, a participé samedi matin à la marche pour le climat d'Arras (Pas-de-Calais), pour sa première sortie publique depuis son récent accouchement, en précisant ne pas revenir en campagne "à plein temps".

Arrivée avec son fils né il y a huit jours dans un landau et vêtue de son habituelle veste verte, elle a déclaré prendre part au cortège "en tant que militante".

"Il se trouve que j'ai accouché il y a une semaine et que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que médicalement ça va bien pour moi et pour le bébé (...) mais ça ne veut pas dire que c'est le retour en campagne à plein temps, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas bien de dire ça et de faire croire aux femmes que c'est possible", a-t-elle martelé.

Elle a dit vouloir faire passer le message de "l'écologie et de l'union" mais aussi de porter "les sujets des femmes", qui "ne sont pas considérés (comme des sujets) politiques alors qu'ils devraient" l'être, comme celui de la santé reproductive et sexuelle, du post-partum ou de l'allaitement.

"Je pense que personne n'osera me demander, à moi, d'arrêter" d'allaiter, a affirmé Marine Tondelier, ajoutant qu'elle continuerait "avec grand plaisir" à le faire "si ça peut aider d'autres femmes" qui font face à des "injonctions contradictoires".

Elle a également rappelé les propositions écologistes de soutien aux véhicules électriques, estimant que la flambée des prix des carburants "étrangle financièrement les Français" et fait partie du "même problème" que la crise climatique.

"Cette France de Macron, elle tourne en rond, au bout de sept ans on est revenus à la case départ", a-t-elle lancé, allusion au mouvement des Gilets Jaunes né fin 2018 d'une précédente hausse, que certains voudraient relancer, et aux marches pour le climat initiées à pareille époque. Marine Tondelier a rappelé les avoir "ratées" après la naissance de son premier enfant.

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1 commentaire

  • 15:04

    Et bientôt une marche contre les marées hautes et basses. elle devrait fumer encore plus la moquette

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