Marie Portolano relaxée dans son procès contre Pierre Ménès

Bonne nouvelle pour Marie Portolano. Poursuivie en diffamation par l’ancien chroniqueur de Canal+ Pierre Ménès, suite à la publication de son livre Je suis la femme du plateau dans lequel elle dénonce ses agissements lors de leur collaboration sur la chaîne , la journaliste a été officiellement relaxée par le tribunal ce mercredi.

Un nouveau jugement le 16 novembre pour Pierre Ménès

Une décision attendue, d’autant plus que l’ex-consultant n’avait pas fait l’effort de se présenter à l’audience du 7 septembre dernier. Le procès s’était donc déroulé en la seule présence de la journaliste française et de son avocat, M e Bigot. À cette occasion, Marie Portolano avait notamment rappelé les différentes agressions qu’elle a subies de la part de son ancien collègue.…

AP pour SOFOOT.com