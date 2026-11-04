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Marie Portolano relaxée dans son procès contre Pierre Ménès
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 15:55

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Marie Portolano relaxée dans son procès contre Pierre Ménès

Marie Portolano relaxée dans son procès contre Pierre Ménès

Bonne nouvelle pour Marie Portolano. Poursuivie en diffamation par l’ancien chroniqueur de Canal+ Pierre Ménès, suite à la publication de son livre Je suis la femme du plateau dans lequel elle dénonce ses agissements lors de leur collaboration sur la chaîne , la journaliste a été officiellement relaxée par le tribunal ce mercredi.

Un nouveau jugement le 16 novembre pour Pierre Ménès

Une décision attendue, d’autant plus que l’ex-consultant n’avait pas fait l’effort de se présenter à l’audience du 7 septembre dernier. Le procès s’était donc déroulé en la seule présence de la journaliste française et de son avocat, M e Bigot. À cette occasion, Marie Portolano avait notamment rappelé les différentes agressions qu’elle a subies de la part de son ancien collègue.…

AP pour SOFOOT.com

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