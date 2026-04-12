Marie-Louise Eta marque l'histoire de la Bundesliga
À jamais la première. Après la défaite de l’Union face à Heidenheim samedi (3-1), le club berlinois a limogé Steffen Baumgart pour confier les espoirs de maintien de l’ Eisern Union à Marie-Louise Eta. Celle qui était jusque-là l’entraîneure des U19 devient donc la première entraîneure principale féminine dans l’histoire de la Bundesliga masculine .
+++ Neue Kraft für den Endspurt: Marie-Louise #Eta übernimmt +++ Die Profimannschaft der Männer wird die Schlussphase der Saison und den Kampf um den Klassenerhalt unter der Leitung von Marie-Louise Eta angehen, bisherige Trainerin der U19-Junioren und künftige Cheftrainerin der… pic.twitter.com/5w84jM4kyu…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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