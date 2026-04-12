Le vestiaire niçois au bord de l'implosion

La crise s’aggrave. Comme révélé par Nice Matin , la défaite face à Strasbourg lors de la dernière journée de Ligue 1 (3-1) a fait monter la tension d’un cran dans le vestiaire niçois.

Insultes, boycott, sanctions… Rien ne va plus à Nice

Selon le quotidien niçois, Juma Bah, Sofiane Diop et Issak Jansson, mécontents d’être remplacés à la pause par Claude Puel ont refusé d’aller s’asseoir sur le banc en seconde période. Une polémique à laquelle a répondu Claude Puel en conférence de presse vendredi : « Il y a eu des gestes d’énervement oui. Je dois faire attention à tout ce qui pourrait contester l’union collective. Je dois être très vigilant. On a tous besoin d’être centrés sur l’objectif. On ne doit pas s’énerver. C’est de la cuisine interne mais bien sûr que je suis très vigilant là-dessus. Il y a des barèmes de sanction oui. Et ils sont appliqués ». Toujours selon Nice Matin , S ofiane Diop et Isak Jansson ne devraient pas débuter face au Havre et ont été sanctionnés d’une amende.…

LB pour SOFOOT.com