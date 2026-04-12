Le match que vous auriez dû regarder : Lens-Rouen, pour Christophe Gleizes

Cette rencontre entre le RC Lens et le FC Rouen aurait pu être un simple rendez-vous organisé afin de garder le rythme pour deux équipes contraintes de ne pas disputer le match hebdomadaire de leur championnat respectif. Mais ce samedi 11 avril, le club sang et or a décidé de se ranger aux côtés de Reporters sans frontières pour soutenir Christophe Gleizes, notre collègue emprisonné en Algérie depuis le 29 juin 2025 pour avoir exercé son métier. On y était, bien sûr.

Planté au cœur du paysage artésien, Bollaert-Delelis est un stade mythique du football français. Il suffit de quinze minutes à pied depuis la gare de Lens ou d’emprunter les routes bordées des imposants terrils de la région pour le rejoindre. Après la théorie, la pratique : ce mardi, un poids lourd entré en collision avec un TGV à un passage à niveau entre Béthune et Lens a malheureusement causé un mort et une quinzaine de blessés. Par conséquent, de nombreux trains ont été supprimés et, le prix de l’essence s’envolant à la suite du bazar lancé par un bonhomme orange au Moyen-Orient, trouver un covoit’ s’avère plus difficile que prévu. Bon, ce n’est rien : il reste un brin de chance, et quelques trajets reliant Paris et Lens. La cause rend ces péripéties dérisoires.

Parmi la marée de supporters lensois qui descendent du train se trouve une poignée de proches de Christophe, reconnaissables à leur écharpe « Free Gleizes ». « Le RC Lens figure parmi les premiers signataires de la pétition (qui compte plus de 30 000 signataires, NDLR), explique Pierre de La Saussay, l’un des meilleurs amis du journaliste. C’est un dispositif qu’on voulait mettre en place depuis plusieurs mois. Il y a trois ou quatre semaines, on a été contactés par Benjamin Parrot, le directeur général du RC Lens qui parraine cette année une promo du CELSA, école par laquelle est passée Chris. Tout s’est fait naturellement. » …

Par Suzanne Wanègue, à Lens pour SOFOOT.com