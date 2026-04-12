Ayyoub Bouaddi s'est exprimé sur son avenir international

Donnez-lui le temps. Interrogé par Téléfoot sur son avenir international, Ayyoub Bouhaddi a expliqué ne pas encore fait son choix de sélection . Franco-Marocain, le milieu de terrain du LOSC a le choix entre les Bleus et les Lions de l’Atlas.

« Le choix d’une sélection est très important dans une carrière. Il ne faut pas le précipiter. » Entre la France et le Maroc, Bouaddi n’a pas encore pris de décision concernant son avenir international 🇫🇷🇲🇦 @YassinNfaoui pic.twitter.com/FUFQR1t1Mt…

LB pour SOFOOT.com