Ayyoub Bouaddi s'est exprimé sur son avenir international
Donnez-lui le temps. Interrogé par Téléfoot sur son avenir international, Ayyoub Bouhaddi a expliqué ne pas encore fait son choix de sélection . Franco-Marocain, le milieu de terrain du LOSC a le choix entre les Bleus et les Lions de l’Atlas.
« Le choix d’une sélection est très important dans une carrière. Il ne faut pas le précipiter. » Entre la France et le Maroc, Bouaddi n’a pas encore pris de décision concernant son avenir international 🇫🇷🇲🇦 @YassinNfaoui pic.twitter.com/FUFQR1t1Mt…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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