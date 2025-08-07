 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mariano Díaz retrouve un club après un an d’absence
information fournie par So Foot 07/08/2025 à 17:29

Mariano Díaz retrouve un club après un an d’absence

Mariano Díaz retrouve un club après un an d’absence

Il n’est jamais trop tard pour se relancer.

Après une année sans club, Mariano Díaz va retrouver les terrains à 32 ans du côte du Deportivo Alavés . Le Dominicain s’est officiellement engagé ce jeudi avec le club espagnol jusqu’en 2027 et retrouverait donc la Liga après une saison 2023-2024 plus que mitigée avec le Séville FC. L’ancien joueur de l’Olympique lyonnais et du Real Madrid possède un palmarès inversement proportionnel à son temps de jeu : 17 minutes en C1 lors des saisons 2016-2017 et 2021-2022 avec les Merengue et Mariano Díaz est devenu double champion d’Europe .…

ARM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
