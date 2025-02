information fournie par So Foot • 18/02/2025 à 18:24

Marek Hamšík dévoile sa passion pour les poules

Et on parle pas de celles de la Ligue des champions.

À 36 ans, Marek Hamšík est désormais bien rangé des bagnoles – enfin des crampons quoi – mais l’ex-footballeur slovaque ne se tourne pas pour autant les pouces. Et pour cause, l’idole du Napoli a tout claqué pour un élevage de poules. Dans une interview accordée à Sport24.sk , celui qui reste en parallèle team manager de la sélection slovaque raconte comment cette aventure a commencé : « Tout a commencé en avril de l’année dernière, pendant la Semaine Sainte, lorsque nous avons commandé des œufs fécondés, dont nous avons ensuite incubé quelques poussins. Maintenant, nous sommes fiers du poulailler que nous avons construit et équipé. »…

BGC pour SOFOOT.com