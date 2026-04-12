Marcus Thuram sonne la révolte de l'Inter
Côme 3-4 Inter
Buts : Valle (35 e ), Paz (44 e ) et Da Cunha (89 e , SP) pour Côme // Thuram (45 e +1 et 49 e ) et Dumfries (58 e et 72 e ) pour l’Inter
Quel étrange championnat… Après Milan (contre Udinese) et Naples (à Parme), le troisième élément du podium a également cru perdre des points en cette 32 e journée de Serie A : en déplacement à Côme, l’Inter a en effet été mené de deux longueurs… avant de tout renverser, pour s’envoler en tête du classement (neuf unités d’avance sur son dauphin).…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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