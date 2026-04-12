Marcus Thuram sonne la révolte de l'Inter

Côme 3-4 Inter

Buts : Valle (35 e ), Paz (44 e ) et Da Cunha (89 e , SP) pour Côme // Thuram (45 e +1 et 49 e ) et Dumfries (58 e et 72 e ) pour l’Inter

Quel étrange championnat… Après Milan (contre Udinese) et Naples (à Parme), le troisième élément du podium a également cru perdre des points en cette 32 e journée de Serie A : en déplacement à Côme, l’Inter a en effet été mené de deux longueurs… avant de tout renverser, pour s’envoler en tête du classement (neuf unités d’avance sur son dauphin).…

FC pour SOFOOT.com