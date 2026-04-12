Lyon stoppe sa série noire

Malgré une première période ratée, l'Olympique lyonnais s'est imposé contre Lorient en prenant le meilleur sur les Merlus en seconde mi-temps. Remplaçants puis entrés à la pause, Corentin Tolisso et Endrick ont fait la différence pour stopper la mauvaise série de leur équipe (neuf matchs sans victoire, toutes compétitions confondues).

Lyon 2-0 Lorient

Buts : Yaremchuk (49 e ) et Tolisso (56 e )

Oui, des titulaires peuvent jouer le rôle de supersub. Ce paradoxe, l’Olympique lyonnais l’a renouvelé lors de la 29 e journée de Ligue 1 : opposé à Lorient, l’OL s’est présenté sans bon nombre de cadres… avant de les faire entrer durant l’entracte, pour métamorphoser complètement la physionomie de la partie. Ce sont donc des tauliers, devenus remplaçant le temps d’un match, qui ont su faire la différence pour battre les Bretons et ainsi stopper une série de neuf sorties sans victoire toutes compétitions confondues. Ce n’était pas gagné d’avance, surtout au vu du premier acte. Mais l’essentiel est sauf pour les locaux, qui n’en ont pas fini avec leurs ambitions européennes (cinquièmes, à deux points seulement du podium).…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com