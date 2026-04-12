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La sonorisation arbitrale enfin utilisée en Ligue 1 !
information fournie par So Foot 12/04/2026 à 23:09

La sonorisation arbitrale enfin utilisée en Ligue 1 !

La sonorisation arbitrale enfin utilisée en Ligue 1 !

Petit moment d’histoire.

Alors que l’OL venait d’inscrire deux buts coup sur coup en début de deuxième période, ce dimanche soir face à Lorient, les Merlus auraient bien pu être relancés dans la partie en récoltant un penalty pour une potentielle faute sur Bamba Dieng. Mais ils ne l’ont finalement pas obtenu, après vérification de Benoît Bastien à la VAR, et celui-ci l’a ensuite annoncé au stade grâce à un micro. C’est peut-être un détail pour vous, mais pour le championnat de France, ça veut dire beaucoup : il s’agissait là de la première utilisation officielle de la sonorisation des arbitres en Ligue 1.

AL pour SOFOOT.com

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