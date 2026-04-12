Le but du week-end nous vient du Maroc

Le but du week-end nous vient du Maroc

Dans les nominés pour le prix Puskás, direct !

Pas besoin de chercher midi à quatorze heures, le banger du week-end nous vient tout droit du Maroc et plus particulièrement de Fès. Durant la rencontre qui opposait l’équipe locale, première du championnat, au Wydad Casablanca, troisième, Driss El Jabali a envoyé une pépite, un coup du foulard depuis l’extérieur de la surface, d’une puissance folle. La frappe est légèrement dévié par un défenseur du Wydad, mais ça ne change rien, c’est bel et bien un but somptueux, qui a en plus permis aux locaux de s’imposer 1-0.…

AL pour SOFOOT.com