Marcus Thuram, au service du beau

Le Barça et l'Inter s'en sont donné à cœur joie en demi-finale aller de Ligue des champions : du spectacle, du suspense et surtout six buts, tous plus beaux les uns que les autres. Même si ici, on avoue avoir un petit faible pour celui de Marcus Thuram.

C’est une soirée à se rappeler pourquoi on aime le football, malgré tous ses vices. Quatre-vingt dix minutes d’un bonheur intense à se demander quelle serait la prochaine folie réussie par Lamine Yamal, Raphinha ou Denzel Dumfries. Le tout lancé par un homme, qui s’est occupé de déclencher les hostilités d’un geste totalement à l’instinct après seulement 29 secondes de jeu. Pour cette talonnade inspirée et osée en demi-finale de Ligue des champions et pour tout le reste : merci à Marcus Thuram (et à tous les autres) pour ce moment.

Un homme au rendez-vous

Jules Koundé aura donc été le seul Barcelonais à avoir pu toucher le cuir (d’un dégagement sauve-qui-peut pied gauche) avant de le voir faire trembler ses filets une première fois. La faute à l’audace de Marcus Thuram, qui n’aura donc vu aucun problème à tenter un geste génial sur son premier ballon de la partie. De quoi faire écarquiller les yeux une première fois aux millions de téléspectateurs posés devant leur écran de télévision à travers le monde. « C’est le seul geste que je peux faire pour marquer », se justifiera l’artiste, le palpitant à peine retombé, au micro de Canal+. Au passage, il convient également de remercier ses adducteurs de l’avoir laissé nous offrir ce moment de grâce après plusieurs matchs manqués.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com