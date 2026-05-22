Marcos Llorente refuse qu'on contrôle son poids

Au moins, il n’est pas grossophobe. Dans un entretien accordé à l’émission El Partidazo de la radio COPE, Marcos Llorente est revenu sur la saison de l’Atlético de Madrid , l’avenir de Simeone et plein de truc chiants. Mais au milieu des poncifs, le relayeur s’est attardé sur sa spécialité : le développement personnel . Connu pour ses théories concernant le bien-être – avec plus ou moins de véracité – Llorente a, cette fois, parlé du poids dans le football. Et pour lui, hors de question de se soumettre à un quelconque contrôle.

‼️🗣️ @marcosllorente, muy crítico con los entrenadores que obligan a pesarse en la báscula a los jugadores ❌ "Es una aberración, no sé si podría estar con un entrenador así, es una esclavitud" 🤣 ¿Si el Atleti ficha a Marcelino? "Yo me marcho" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/vfwPLc3XMq…

AB pour SOFOOT.com