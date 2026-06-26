Marco Rubio annonce un accord-cadre entre Israël et le Liban

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a annoncé vendredi un accord-cadre entre Israël et le Liban après des pourparlers organisés à Washington.

Les négociations portaient notamment sur un projet pilote de retrait partiel des forces israéliennes du sud du Liban, sous la supervision des Etats-Unis. Les forces armées libanaises prendraient alors le contrôle d'une zone prédéfinie dont se retirerait Tsahal.

(Daphne Psaledakis; version française Zhifan Liu, édité par Benjamin Mallet)