Marco Asensio file à Fenerbahçe
Opération dégraissage activée.
Après avoir fait une belle pige à Aston Villa, Marco Asensio va signer à Fenerbahçe . Barré par la concurrence à Paris, le milieu espagnol de 29 ans va donc quitter Paris, après 47 rencontres pour 7 buts et 11 passes décisives (TCC), et découvrir le cinquième club de sa carrière. Selon les informations de Fabrizio Romano, ce sera un transfert sec, et non un prêt. Le montant de ce dernier n’a pas filtré.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer