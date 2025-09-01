 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Marco Asensio file à Fenerbahçe
information fournie par So Foot 01/09/2025 à 14:42

Opération dégraissage activée.

Après avoir fait une belle pige à Aston Villa, Marco Asensio va signer à Fenerbahçe . Barré par la concurrence à Paris, le milieu espagnol de 29 ans va donc quitter Paris, après 47 rencontres pour 7 buts et 11 passes décisives (TCC), et découvrir le cinquième club de sa carrière. Selon les informations de Fabrizio Romano, ce sera un transfert sec, et non un prêt. Le montant de ce dernier n’a pas filtré.…

TM pour SOFOOT.com

Sport
