Marc Wilmots convoqué par la fédération belge pour ses propos envers l’arbitrage
Il a poussé le bouchon de Liège un peu loin.
Quand Marc Wilmots claque une porte, on l’entend jusqu’à Bruxelles. Après l’arrêt du match Standard-Antwerp à la 87 e minute le 17 octobre dernier, à cause des jets de gobelets de supporter sen direction de l’arbitre, le directeur sportif des Rouches est désormais dans le viseur de l’Union belge de football . Motif : attitude « non professionnelle, déloyale et inacceptable » . Traduction : il a pété un câble dans le vestiaire arbitral pour pester sur deux décisions – le carton rouge d’Adnane Abid pour une semelle sur Verstraeten et le contact entre Rafiki Saïd et Zeno Van den Bosch dans la surface.…
MH pour SOFOOT.com
