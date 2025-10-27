 Aller au contenu principal
Marc Wilmots convoqué par la fédération belge pour ses propos envers l’arbitrage
information fournie par So Foot 27/10/2025 à 18:35

Marc Wilmots convoqué par la fédération belge pour ses propos envers l'arbitrage

Marc Wilmots convoqué par la fédération belge pour ses propos envers l’arbitrage

Il a poussé le bouchon de Liège un peu loin.

Quand Marc Wilmots claque une porte, on l’entend jusqu’à Bruxelles. Après l’arrêt du match Standard-Antwerp à la 87 e minute le 17 octobre dernier, à cause des jets de gobelets de supporter sen direction de l’arbitre, le directeur sportif des Rouches est désormais dans le viseur de l’Union belge de football . Motif : attitude « non professionnelle, déloyale et inacceptable » . Traduction : il a pété un câble dans le vestiaire arbitral pour pester sur deux décisions – le carton rouge d’Adnane Abid pour une semelle sur Verstraeten et le contact entre Rafiki Saïd et Zeno Van den Bosch dans la surface.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
