Marc Keller répond aux supporters et prend la défense d'Emegha
18/09/2025 à 12:33

Marc Keller répond aux supporters et prend la défense d'Emegha

Marc Keller répond aux supporters et prend la défense d'Emegha

La gué-guerre continue.

Il fallait bien qu’il s’exprime. Ce jeudi, le président du Racing Club de Strasbourg, Marc Keller, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a évoqué les événements survenus lors de la réception du Havre le week-end dernier au Stade de la Meinau et les critiques à son encontre concernant la vente de ses parts à BlueCo en 2023. « On est cinquièmes de L1, qualifiés pour la Coupe d’Europe, on a un super stade, un entraîneur top et j’ai vu 23 000 personnes sortir du stade tristes et dégoûtées , a-t-il confié. Les deux jours qui ont suivi, j’ai reçu plus de messages que lors de notre montée en Ligue 1. Il s’est passé quelque chose, j’ai ressenti de la colère et de la déception »

