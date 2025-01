Marc Casadó : histoire d’un processus

Nouvelle tendance dans l’entrejeu du Barça depuis le début de saison 2024-2025, Marc Casado s’affirme comme la pierre angulaire choisie par Hansi Flick pour faire triompher le jeu catalan. À l’heure d’affronter Bilbao en Supercoupe d’Espagne, coup de projecteur sur ce footballeur-ordinateur passé par plusieurs mises à jour.

Dans la vie d’un couple, l’idée d’un mariage prend souvent du temps. Si certaines unions passent à l’acte au premier regard sur la chaîne M6, la plupart d’entre elles préfèrent attendre judicieusement l’éclosion d’un amour au long terme dans l’ombre des caméras. Entre le FC Barcelone et Marc Casadó (dont le nom de famille signifie « marié » en espagnol), la bague au doigt, symbolisée par son entrée en équipe première, est arrivée au bout de sept années d’intense collaboration. Le 1 er novembre 2022 face au Viktoria Plzeň en Ligue des champions (4-2), Casadó remplace Franck Kessié et passe 23 minutes sur le pré tchèque. Deux ans plus tard, c’est une métamorphose : le milieu de terrain blaugrana s’est affirmé comme l’élément indispensable dans la composition de départ de Hans-Dieter Flick chez l’actuel leader du championnat d’Espagne. Pour le pire, mais surtout le meilleur.

« Quelque chose de Xavi »

Pour bien comprendre le lien entre Marc Casadó et le football, il faut remonter à ses premières touches de balle au sein du club issu de la commune catalane de Sant Antoni de Vilamajor, à quelques mètres de son lieu de naissance. Et d’après Anna Torras, sa mère, celles-ci ne sont pas très agréables à voir. « C’était un désastre , en rigole encore la spectatrice. Ils étaient très petits et ne savaient presque pas jouer. Lors de son premier match officiel, un garçon s’est baissé, a pris le ballon avec les mains dans sa surface et s’est relevé. Penalty… En tant que parents, nous devions leur dire depuis la touche qu’il fallait attaquer de l’autre côté du terrain. » Parti proche de zéro dans le QI football, Casadó va pourtant percer dans le milieu en partie grâce à sa matière grise. Particulièrement doué en mathématiques (et en EPS), l’adolescent, considéré comme un garçon aux facultés cérébrales au-dessus de la moyenne, fait enrager ses professeurs qui voient en lui un intello qui se repose sur ses lauriers autant que sur son talent.…

Tous propos recueillis par AD, sauf ceux d’Anna Torras issus d’El Periódico.

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com