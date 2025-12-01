 Aller au contenu principal
Marc Brys viré de son poste du sélectionneur du Cameroun à trois semaines de la CAN
01/12/2025

Marc Brys viré de son poste du sélectionneur du Cameroun à trois semaines de la CAN

Marc Brys viré de son poste du sélectionneur du Cameroun à trois semaines de la CAN

Samuel Eto’o fait du Samuel Eto’o.

A trois semaines de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui se disputera du 21 décembre au 18 janvier au Maroc, le Cameroun vient d’opérer un changement inattendu au poste de sélectionneur des Lions indomptables. Marc Brys, en poste depuis avril 2024, a été démis de ses fonctions au profit de David Pagou, ancien entraîneur du Stade Renard de Melong (D1 camerounaise) et déjà présent dans le staff du Belge.…

JD pour SOFOOT.com

