Marc Brys aurait touché une prime pour la CAN 2025

Une histoire sans fin. Limogé trois semaines avant le début de la CAN 2025, Marc Brys, l’ex-sélectionneur du Cameroun, continuerait d’être payé par l’État camerounais . Suite à une brouille avec Samuel Eto’o, le Belge avait vu David Pagou prendre sa place, mais pour autant les autorités semblent avoir continué d’honorer ses engagements contractuels en versant notamment… la prime de la compétition, qu’il n’a pas disputée, estimée à un peu plus de 20 millions de francs CFA selon plusieurs sources. Un cadre du ministère des Sports, interrogé par Sport News Africa , a assuré que « l’État n’a jamais officiellement rompu le contrat de M. Brys ».

Un imbroglio infini

Dans le même temps, son successeur, nommé par la Fécafoot, se retrouve sans contrat ni rémunération alors que les Lions de la Téranga ont réalisé un parcours plus qu’honorable en se hissant en quarts de finale , où ils ont logiquement été éliminés par le Maroc (3-2). « En l’état actuel des choses, c’est à la Fécafoot de proposer et de payer un salaire à tout le staff technique présent à la CAN 2025, puisque c’est elle qui a imposé ce staff », a confié une responsable, toujours à Sport News Africa. Non, le football n’est pas politique.…

TM pour SOFOOT.com