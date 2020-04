Marc Alexandre Oho Bambe : « La poésie nous appelle ! »

Demain est annulé

C'est la fin du monde

Ou plutôt, la fin d'un monde ?

L'avenir envolé

La mondialisation est arrêtée

Pour une durée indéterminée

La mondialité peut commencer

Peut-être

...

À quoi sert la poésie ?

Question (spi)rituelle que (je me) pose depuis plus de 20 ans

Et j'entends toujours Césaire, fondamental, me répondre :

« À supporter le monde. »

Tout est dit.

Mais je dirai aussi, pour continuer le professeur, et l'espérance, en toute humilité.

La poésie

Nous rappelle

À nous-mêmes

Vulnérables

Fragiles

Précaires

Humains

Capables

Et coupables

Du meilleur

Comme du pire

Ces gens aux fenêtres qui chantent et applaudissent

C'est de la poésie

En chacune, en chacun

Confiné(e)

Tous ces élans de solidarité, ces gestes de tendresse salutaires

C'est de la poésie

Toutes ces initiatives créatives qui fleurissent au printemps, créatrices de beauté et d'harmonie, ces partages par milliers de musique, d'images et de mots, d'émotions précieuses, de culture, qui relèvent et élèvent

C'est de la poésie

Toutes ces mains sur le cœur, à défaut d'être tendues, ces mains à l'ouvrage d'aider, d'aimer, d'aimer aider

C'est de la poésie

La poésie nous rappelle

À nous-mêmes

Nous rêverons

Nous créerons

Ou nous

