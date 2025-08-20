USA: Trump appelle à la démission d'une responsable de la Réserve fédérale

Lisa Cook, membre du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, le 25 juin 2025 à Washington. ( AFP / SAUL LOEB )

Donald Trump a appelé mercredi, via un message sur son réseau social Truth, à la démission de Lisa Cook, une des gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed) et membre de son comité de politique monétaire, accentuant la pression sur une institution qu'il juge trop rétive à soutenir sa politique économique.

Le responsable de l'Agence de financement du logement (FHFA), Bill Pulte, nommé par M. Trump, a accusé mercredi Mme Cook d'avoir "falsifié des documents de banque et des registres de propriété afin d'obtenir des conditions d'emprunt favorables" pour deux prêts immobiliers, a rapporté l'agence spécialisée Bloomberg.

Le directeur de la FHFA a demandé dans la foulée au département de la Justice d'ouvrir une enquête visant Lisa Cook, estimant qu'une "fraude au prêt immobilier relève de la législation pénale", selon le document reproduit par l'agence de presse.

Lisa "Cook doit démissionner dès maintenant!", a écrit le président américain, partageant l'article de Bloomberg.

Une telle démission permettrait à Donald Trump de renforcer son contrôle sur la Fed en disposant de deux sièges à renouveler, et ainsi, espère-t-il, voir la banque centrale abaisser ses taux d'intérêt plus rapidement afin de soutenir ses mesures économiques, droits de douane et baisse d'impôts pour les plus riches notamment.

Le républicain de 79 ans attaque sans relâche le président de la Fed, Jerome Powell, selon lui "trop lent" à baisser les taux d'intérêt, et espère le remplacer par une personne plus proche de ses idées à l'issue du mandat de M. Powell, en mai prochain.

Le choix de son successeur est une nomination hautement stratégique, à l'heure où la guerre douanière lancée par le président américain rend les perspectives économiques incertaines.

Selon le secrétaire au Trésor Scott Bessent, le gouvernement américain dispose de onze candidats pour le poste, parmi lesquels il compte présenter plusieurs noms à Donald Trump début septembre.

Le président américain a déjà profité de la démission d'une autre responsable de la Fed, Adriana Kugler, pour nommer un de ses proches conseillers économiques, Stephen Miran, avant le renouvellement prévu pour ce poste, fin janvier prochain.

La nomination de Stephen Miran, qui conseillait jusqu'ici le président et défendait sa politique économique dans les médias, doit encore être confirmée par le Sénat à majorité républicaine.