information fournie par So Foot • 11/02/2025 à 11:13

Mapi León se défend après la suspicion d'agression sexuelle

Le derby entre l’Espanyol et le FC Barcelone continue de faire parler de lui, et pas forcément en bien. Visée par une suspicion d’agression sexuelle sur la joueuse adverse Daniela Caracas après lui avoir touché les parties intimes sur un corner, la joueuse du Barça María Pilar León a réagi par l’intermédiaire de son club ce lundi soir . « À aucun moment je n’ai violé, ni n’ai eu l’intention de violer l’initimité de Daniela Caracas » , affirme-t-elle.

Mapi León a tenu à s’expliquer : « Elle me heurte intentionnellement et je touche sa jambe en lui disant que c’est une réaction au fait qu’elle l’a heurtée : « Qu’est-ce qu’il te prend. » Il n’y a pas de contact avec une zone intime, et encore moins d’intention, j’insiste, c’est une simple phase de jeu qui ne mérite pas la diffusion ou l’importance que ça prend dans les médias. » …

TJ pour SOFOOT.com