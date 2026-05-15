Manuel Neuer n'en a pas terminé avec le Bayern
Le temps n’a pas d’effet sur lui. Malgré ses 40 ans, Manuel Neuer poursuit son aventure avec le Bayern . Le club a annoncé la prolongation de contrat de l’emblématique gardien de but allemand jusqu’au 30 juin 2027 , dans un communiqué publié ce vendredi. Sven Ulreich, le troisième portier du club bavarois , a également signé un nouveau contrat d’un an.
𝙏𝙝𝙚 𝙟𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚𝙮 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚𝙨! 🫶 Bewährtes Torwartteam mit Jonas Urbig: Manuel Neuer und Sven Ulreich verlängern bis 2027. ✍️ 🔗 https://t.co/hHqFNUmu88 pic.twitter.com/fuW711iwmF…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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