Manoeuvres militaires iraniennes à partir du 1/02 dans le détroit d'Ormuz-TV

Les forces navales du corps des Gardiens de la révolution islamique procéderont à des exercices à munitions réelles dans le détroit d'Ormuz les 1er et 2 février, a annoncé jeudi la chaîne de télévision iranienne Press TV.

Cette annonce intervient alors que les Etats-Unis étudient plusieurs options d'intervention en Iran, dont des frappes ciblées contre les forces de sécurité et les dirigeants du pays à la suite du mouvement de contestation populaire, ont dit à Reuters plusieurs sources au fait des préparatifs.

Le détroit d'Ormuz, long de 212 kilomètres, est bordé par l'Iran, le sultanat d'Oman et les Emirats arabes unis.

Il s'agit d'une voie d'importance stratégique pour le trafic maritime mondial, notamment le commerce du pétrole. Il est également un point d'accès crucial pour des producteurs de pétrole comme l'Irak, le Koweït, l'Arabie saoudite, Bahreïn et le Qatar.

(Reportage Yomna Ehab et Enas Alashray, version française Sophie Louet)