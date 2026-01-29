 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Manoeuvres militaires iraniennes à partir du 1/02 dans le détroit d'Ormuz-TV
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 16:42

Les forces navales du corps des Gardiens de la révolution islamique procéderont à des exercices à munitions réelles dans le détroit d'Ormuz les 1er et 2 février, a annoncé jeudi la chaîne de télévision iranienne Press TV.

Cette annonce intervient alors que les Etats-Unis étudient plusieurs options d'intervention en Iran, dont des frappes ciblées contre les forces de sécurité et les dirigeants du pays à la suite du mouvement de contestation populaire, ont dit à Reuters plusieurs sources au fait des préparatifs.

Le détroit d'Ormuz, long de 212 kilomètres, est bordé par l'Iran, le sultanat d'Oman et les Emirats arabes unis.

Il s'agit d'une voie d'importance stratégique pour le trafic maritime mondial, notamment le commerce du pétrole. Il est également un point d'accès crucial pour des producteurs de pétrole comme l'Irak, le Koweït, l'Arabie saoudite, Bahreïn et le Qatar.

(Reportage Yomna Ehab et Enas Alashray, version française Sophie Louet)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 17:53

    Qql 200 barquettes de la 2eme flotte iranien a été aperçu dans les eaux territoriales

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank