Manifestations : le "peuple" face "à la caste", se réjouit Jean-Luc Mélenchon

Selon le leader insoumis, la population opposée au projet de réforme des retraites "défend son droit à une existence humaine".

Emmanuel Macron, le 21 janvier 2023, à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La nouvelle mobilisation dans les rues contre la réforme des retraites représente un combat du "peuple" français "face à la caste et à son gouvernement", a affirmé mardi 31 janvier le leader de la France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon.

"Ce jour (mardi) n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour du plein soleil du peuple. Il défend son droit à une existence humaine face à la caste et à son gouvernement" , a-t-il écrit dans un tweet, alors que des centaines de milliers de Français devaient défiler dans les rues contre la réforme-phare du président Emmanuel Macron.

Jean-Luc Mélenchon se joindra à la manifestation à Marseille, et plusieurs dirigeants de la gauche ont également prévu de participer aux défilés. De son côté, le député LFI François Ruffin a dénoncé "un gouvernement d'extrémistes" et de "radicalisés" qui ne veut pas céder et "tend le pays inutilement".

"On a un gouvernement d'extrémistes, les radicalisés, ce sont eux. On est radicalisé quand on passe par dessus le souhait de neuf salariés sur 10, le souhait de sept Français sur 10 et en se comportant de cette manière-là on tend le pays inutilement", a-t-il accusé sur RTL, en réponse aux propos du ministre de l'Intérieur Gérarld Darmanin reprochant à LFI de "bordéliser le pays". "Je souhaite un apaisement dans le pays" , a aussi assuré le député LFI de la Somme, tout en critiquant "un trio d'irresponsables, Darmanin, Borne et Macron" et un "gouvernement qui ne cesse de durcir le ton".