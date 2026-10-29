Manifestations : le gouvernement a-t-il préparé une coupure des réseaux sociaux ? Des discussions ont été menées, reconnaît Emmanuel Macron

Selon le média en ligne Blast, le Premier ministre a demandé, deux jours avant la manifestation, "à Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom de se tenir prêts à couper l'accès à TikTok, Instagram, Snapchat et X".

( AFP / JOEL SAGET )

Les principaux réseaux sociaux auraient-ils pu être coupés en France lors des manifestations du 24 octobre ? Emmanuel Macron a évoqué mercredi 28 octobre de "discussions" menées par Sébastien Lecornu, sans en dire davantage, alors que des médias ont évoqué des préparations avec le opérateurs téléphoniques.

Selon le média en ligne Blast , le Premier ministre a demandé, deux jours avant la manifestation, "à Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom de se tenir prêts à couper l'accès à TikTok, Instagram, Snapchat et X" .

"Il y a eu des discussions qui ont été faites par le Premier ministre", "il y a eu en tout cas une grande rigueur qui a été mise", a éludé le chef de l'État, interrogé sur cette éventuelle coupure sur la chaîne Youtube HugoDécrypte. Il est resté évasif sur la teneur de cette discussion.

"Bonne coopération en temps réél"

Le président a en revanche estimé que lors des manifestations du 17 octobre, marquées par un fiasco sécuritaire reconnu par l'exécutif, les plateformes avaient "assez moyennement" retiré "les contenus illicites" comme "l'appel au pillage", ou "à la violence", comme le leur demande la législation européenne.

Lors des manifestations suivantes, les plateformes "ont retiré une très grande partie" des contenus signalés par les autorités, a-t-il ajouté. "Il y a eu une bonne coopération samedi dernier en temps réel", selon Emmanuel Macron.