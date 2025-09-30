Manifestations à Madagascar: un "vent de changement" inspiré du Népal

Manifestation contre les coupures répétées d'eau et d'électricité à Antananarivo le 30 septembre 2025 ( AFP / RIJASOLO )

Dans leurs mots comme dans le drapeau pirate tiré du manga "One Piece" qui leur sert de signe de ralliement, les manifestants malgaches de la Gen Z à Antananarivo revendiquent l'influence du "vent de changement" notamment venu du Népal dans la contestation qui embrase l'île.

Trois participants aux manifestations, qui ont tué au moins 22 personnes depuis jeudi selon l'ONU, racontent à l'AFP comment la révolte à Katmandou - ayant poussé le Premier ministre népalais à la démission - les a fait sortir d'une forme de résignation.

Âgés de trente ans au plus, ils s'expriment tous sous couvert d'anonymat par peur de représailles. L'île de l'océan Indien est classée 113e sur 180 au classement de la liberté de la presse de Reporters Sans Frontières.

"On a été terrorisés par la peur pendant plusieurs années et encore maintenant", témoigne sous pseudonyme Meva, une ingénieure agronome de trente ans. "En tant que millennial, je suis quelque part un peu en colère contre moi-même parce que pendant des années j'ai vu ce qu'il s'est passé et je n'ai rien fait".

La jeunesse représente l'écrasante majorité des habitants de l'île, d'après l'Unicef. Quelque 20,9 millions des près de 30 millions de Malgaches avaient moins de 30 ans en 2023.

"Ca faisait longtemps que je voulais faire partie d'un mouvement mais j'avais peur pour ma sécurité", explique un étudiant de 28 ans, qui ne souhaite pas qu'apparaisse son identité. Ce membre actif du mouvement Gen Z dénonce la "volonté de tout contrôler" de ce "régime répressif".

"On s'est donné des excuses pendant des années, on s'est dit OK, on est pauvre, c'est pas forcément si important", témoigne un entrepreneur de 28 ans, ayant rejoint le mouvement en cours de route.

"En plus des droits humains, le sujet aussi derrière, c'est la corruption qui gangrène le pays", insiste comme tant de manifestants celui qui se présente sous le pseudo de Luffy, le personnage principal du manga et anime japonais "One Piece".

- "C'est notre tour" -

"La population malgache s'est principalement dit qu'il n'y avait plus de solution, qu'il fallait juste accepter notre sort. Et quand on a vu que le Népal s'est soulevé, on s'est dit qu'en fait c'était possible, que ce n'était pas la fin, qu'on avait une chance", analyse Meva, avant de lancer "c'est notre tour".

Des manifestants érigent des barricades lors d'une manifestation contre les coupures répétées d'eau et d'électricité à Antananarivo le 29 septembre 2025 ( AFP / RIJASOLO )

En 2022, 75% de la population de Madagascar vivait sous le seuil de pauvreté de 4.000 ariary par personne et par jour --soit moins de 80 centimes d'euros au cours actuel-- d'après la Banque mondiale.

"J'ai vu ce qu'il s'est passé au Sri Lanka d'abord en 2021 et puis après il y a eu l'Indonésie, le Bangladesh et après le Népal", se remémore l'étudiant de 28 ans. "One Piece est devenu le symbole de la libération quoi", résume-t-il.

L'île a des liens privilégiés avec l'Asie. La population malgache a des ascendances en partie asiatiques, le malagasy est une langue austronésienne comme l'indonésien, et Jakarta est une destination prisée des jeunes Malgaches pour leurs études supérieures.

Le limogeage du gouvernement, y compris de l'indéboulonnable Premier ministre Christian Ntsay, particulièrement critiqué et nommé à ce poste depuis 2018 --sous le précédent président-- n'est pas suffisant selon Meva.

"L’annonce du Président, je l’ai prise comme une tentative de nous amadouer et surtout de nous diviser. Ils essaient de nous faire croire que c'est le gouvernement le problème, que c'étaient les ministres qui étaient la source de la corruption", accuse-t-elle.

Signe du caractère endémique de ce phénomène, Madagascar est classé 140e sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International.

Luffy imagine déjà la suite et, pour lui, la démission du président Andry Rajoelina "n'est pas forcément la seule composante de la solution".

"On doit aussi réfléchir à qui va diriger, quelle structure va être mise en place. Est-ce qu'on se va se référer à la Constitution ?", s'interroge-t-il. "Et dans ce cas, la solution est mauvaise puisque le président du Sénat (qui assurerait l'interim du président, ndlr) est corrompu ... ? C'est tout un tas de questions qui s'ouvrent."