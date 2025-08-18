Manchester United, une défaite comme une éclaircie

Manchester United a débuté sa saison par une défaite à domicile contre Arsenal (0-1), ce dimanche, et a retrouvé sa 15e place au classement. Et pourtant, il y a eu quelques promesses dans le jeu pour les Red Devils, qui vont bien finir par devoir se réveiller à force de dépenser sans compter.

Le week-end du 15 août fait déjà partie des meilleurs jours de repos qui puissent exister. Alors, quand la Premier League s’invite entre deux parties de beach-volley ou de brasse coulée, le bonheur est à son paroxysme. Il l’était ce dimanche, à Old Trafford pour ce Manchester United-Arsenal, après un émouvant hommage rendu à Diogo Jota et Andre Silva. Un silence de plomb, accentué par quelques « chut » bien placés pour calmer le bruit avant le premier choc de cette saison de PL, dont la reprise avait été marquée par le succès sans appel de Manchester City sur la pelouse de Wolverhampton ou d’un Liverpool porté par son pharaon dans les dernières secondes face à Bournemouth.

Seulement, Manchester United peut-il encore prétendre jouer dans la même cour que ces clubs prétendants au titre ? Le scénario n’a en tout cas pas été original dans la ville des frères Gallagher. Un coup de pied arrêté bien frappé, un bloc de William Saliba et une conclusion de Riccardo Calafiori, le tour était joué pour des Gunners qui doivent une (nouvelle) fière chandelle à Nicolas Jover. Oui, Manchester United s’est incliné, comme de trop nombreuses fois ces dernières années. Oui, Manchester United n’a toujours pas eu de vrai neuf dans ce match, malgré l’entrée de Benjamin Šeško dans la dernière demi-heure. Mais oui, Manchester United a déjà montré que la saison pouvait être différente et que cette équipe pouvait en (re)devenir une. Dans son 3-4-3 habituel, qui aura fait briller le Sporting puis rendu maussade un United déjà mal en point, Rúben Amorim a fait avec ses armes. Sans buteur, scotché sur le banc jusqu’à la 65 e minute, l’entraîneur portugais a innové, tenté. Il a perdu, aussi, mais dans le ciel très gris mancunien, ce revers peut ressembler à une petite éclaircie.…

Par Raphaël Faurie-Pacaud pour SOFOOT.com