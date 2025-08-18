 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Manchester United, une défaite comme une éclaircie
information fournie par So Foot 18/08/2025 à 14:57

Manchester United, une défaite comme une éclaircie

Manchester United, une défaite comme une éclaircie

Manchester United a débuté sa saison par une défaite à domicile contre Arsenal (0-1), ce dimanche, et a retrouvé sa 15e place au classement. Et pourtant, il y a eu quelques promesses dans le jeu pour les Red Devils, qui vont bien finir par devoir se réveiller à force de dépenser sans compter.

Le week-end du 15 août fait déjà partie des meilleurs jours de repos qui puissent exister. Alors, quand la Premier League s’invite entre deux parties de beach-volley ou de brasse coulée, le bonheur est à son paroxysme. Il l’était ce dimanche, à Old Trafford pour ce Manchester United-Arsenal, après un émouvant hommage rendu à Diogo Jota et Andre Silva. Un silence de plomb, accentué par quelques « chut » bien placés pour calmer le bruit avant le premier choc de cette saison de PL, dont la reprise avait été marquée par le succès sans appel de Manchester City sur la pelouse de Wolverhampton ou d’un Liverpool porté par son pharaon dans les dernières secondes face à Bournemouth.

Seulement, Manchester United peut-il encore prétendre jouer dans la même cour que ces clubs prétendants au titre ? Le scénario n’a en tout cas pas été original dans la ville des frères Gallagher. Un coup de pied arrêté bien frappé, un bloc de William Saliba et une conclusion de Riccardo Calafiori, le tour était joué pour des Gunners qui doivent une (nouvelle) fière chandelle à Nicolas Jover. Oui, Manchester United s’est incliné, comme de trop nombreuses fois ces dernières années. Oui, Manchester United n’a toujours pas eu de vrai neuf dans ce match, malgré l’entrée de Benjamin Šeško dans la dernière demi-heure. Mais oui, Manchester United a déjà montré que la saison pouvait être différente et que cette équipe pouvait en (re)devenir une. Dans son 3-4-3 habituel, qui aura fait briller le Sporting puis rendu maussade un United déjà mal en point, Rúben Amorim a fait avec ses armes. Sans buteur, scotché sur le banc jusqu’à la 65 e minute, l’entraîneur portugais a innové, tenté. Il a perdu, aussi, mais dans le ciel très gris mancunien, ce revers peut ressembler à une petite éclaircie.…

Par Raphaël Faurie-Pacaud pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mis à l'écart par Manchester United, Rasmus Højlund pourrait revenir en Serie A
    Mis à l'écart par Manchester United, Rasmus Højlund pourrait revenir en Serie A
    information fournie par So Foot 18.08.2025 15:47 

    Oh, encore un flop de Manchester United. Acheté pour plus de 70 patates, aucune action mémorable si ce n’est des loupés et une revente à moindre coût deux saisons plus tard, voici le joli parcours d’un achat prometteur de Manchester United. Pas retenu pour la rencontre ... Lire la suite

  • Des supporters du Paris FC seront présents au Vélodrome
    Des supporters du Paris FC seront présents au Vélodrome
    information fournie par So Foot 18.08.2025 15:40 

    Des Parisiens au Vélodrome ! Voilà une phrase qu’on n’aurait pas pensé imaginer écrire de sitôt à propos d’un match de Ligue 1. Certains fans du Paris FC pourront se déplacer au Vélodrome, ce samedi, pour le match de leurs protégés contre l’Olympique de Marseille. ... Lire la suite

  • Xabi Alonso compte sur Rodrygo au Real Madrid
    Xabi Alonso compte sur Rodrygo au Real Madrid
    information fournie par So Foot 18.08.2025 15:17 

    Rodry- stay ? Annoncé sur le départ au Real Madrid depuis le début de ce mercato, Rodrygo pourrait finalement se faire une place dans l’effectif de Xabi Alonso . Le tacticien espagnol était en conférence de presse ce lundi face aux journalistes et a assuré qu’il ... Lire la suite

  • Romelu Lukaku absent au moins deux mois
    Romelu Lukaku absent au moins deux mois
    information fournie par So Foot 18.08.2025 15:04 

    Un beau début de saison. Quatre jours après être sorti à la demi-heure de jeu contre l’Olympiakos en match de pré-saison, Romelu Lukaku connaît l’ampleur de sa blessure. D’après un communiqué partagé par Naples ce lundi, l’attaquant belge souffre d’une lésion sévère ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank