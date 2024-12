Manchester United s’écroule, Chelsea accroché

Manshamester.

On pensait Manchester United prêt à en découdre avec l’arrivée de Ruben Amorim sur son banc, c’est pour l’instant l’effet inverse qui se produit. Face à Bournemouth, à Old Trafford, les Red Devils ont sombré comme il le fallait (0-3) . Le coup franc de Ryan Christie a permis à Dean Huijsen de placer sa tête hors de portée d’André Onana (29 e ), suivi de Justin Kluivert au retour des vestiaires, sur un penalty qu’il a lui-même obtenu (61 e ). Deux minutes plus tard, Dango Ouattara a déboulé dans le couloir gauche et servi Antoine Semenyo complètement seul au point de penalty (63 e ), venu mettre fin au sketch. Bournemouth se place cinquième, à trois unités des tickets qualificatifs pour la Ligue des champions. Manchester United stagne au treizième rang. Oui, vous avez bien lu.…

AB pour SOFOOT.com