Manchester United retombe dans ses travers à Brentford
information fournie par So Foot•27/09/2025 à 15:30
Manchester United retombe dans ses travers à Brentford
Brentford 3-1 Manchester United
Buts : Thiago (8
e
et 20
e
) et Jensen (90
e
+5) pour Brentford // Sesko (26
e
) pour Manchester United
Quatre victoires de suite, Frank Ilett (alias
The United Strand
) y croyait pourtant……
