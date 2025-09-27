information fournie par So Foot • 27/09/2025 à 15:30

Manchester United retombe dans ses travers à Brentford

Brentford 3-1 Manchester United

Buts : Thiago (8 e et 20 e ) et Jensen (90 e +5) pour Brentford // Sesko (26 e ) pour Manchester United

Quatre victoires de suite, Frank Ilett (alias The United Strand ) y croyait pourtant……

