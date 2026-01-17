Manchester United mate City

Dans une rencontre rythmée comptant pour la 22e journée de Premier League, Manchester United a fait plier City en inscrivant deux buts dans la dernière demi-heure. Les Sky Blues pourraient se retrouver à neuf points de la place de leader, tandis que Michael Carrick réussit parfaitement son début de nouvelle aventure avec les Red Devils.

Manchester United 2-0 Manchester City

Buts : Mbeumo (64 e ), Dorgu (76 e )

Il est arrivé, sans se presser et avec une grosse volonté. Suppléant Rúben Amorim au pied levé, Michael Carrick est revenu au sein d’un Manchester United qu’il connaît même si le club a drastiquement changé. Avant même d’être officiellement nommé entraîneur, il connaissait sa tâche : rendre à l’entité sa gloire d’antan, ou au moins un niveau plus proche de celui qu’il a analysé au plus près lorsqu’il y était milieu de terrain. Le premier épisode, pourtant pas évident sur le papier, de cette nouvelle série est en tout cas réussi : opposé à Manchester City à domicile, ses Red Devils ont fait plaisir aux supporters et l’ont emporté sur un score flatteur avec deux réalisations marquées dans la dernière demi-heure. Cerise sur le gâteau lors de cette 22 e journée de Premier League, le nouveau coach et ses hommes ont fait pleurer leur ennemi qui se retrouve à six points de la place de leader avec une partie disputée en plus.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com