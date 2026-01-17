 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Manchester United mate City
information fournie par So Foot 17/01/2026 à 15:32

Manchester United mate City

Manchester United mate City

Dans une rencontre rythmée comptant pour la 22e journée de Premier League, Manchester United a fait plier City en inscrivant deux buts dans la dernière demi-heure. Les Sky Blues pourraient se retrouver à neuf points de la place de leader, tandis que Michael Carrick réussit parfaitement son début de nouvelle aventure avec les Red Devils.

Manchester United 2-0 Manchester City

Buts : Mbeumo (64 e ), Dorgu (76 e )

Il est arrivé, sans se presser et avec une grosse volonté. Suppléant Rúben Amorim au pied levé, Michael Carrick est revenu au sein d’un Manchester United qu’il connaît même si le club a drastiquement changé. Avant même d’être officiellement nommé entraîneur, il connaissait sa tâche : rendre à l’entité sa gloire d’antan, ou au moins un niveau plus proche de celui qu’il a analysé au plus près lorsqu’il y était milieu de terrain. Le premier épisode, pourtant pas évident sur le papier, de cette nouvelle série est en tout cas réussi : opposé à Manchester City à domicile, ses Red Devils ont fait plaisir aux supporters et l’ont emporté sur un score flatteur avec deux réalisations marquées dans la dernière demi-heure. Cerise sur le gâteau lors de cette 22 e journée de Premier League, le nouveau coach et ses hommes ont fait pleurer leur ennemi qui se retrouve à six points de la place de leader avec une partie disputée en plus.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un président brésilien accusé d'avoir détourné des millions
    Un président brésilien accusé d'avoir détourné des millions
    information fournie par So Foot 17.01.2026 16:34 

    Il n’y a pas qu’en France qu’on coupe des têtes. Au Brésil, le président du club de São Paulo a été mis à la portão. Julio Casares, au club depuis 2020, est sous le coup d’une enquête policière pour détournements de fonds. Onze millions de reais (environ deux millions ... Lire la suite

  • La crise du Real Madrid contenue par Kylian Mbappé
    La crise du Real Madrid contenue par Kylian Mbappé
    information fournie par So Foot 17.01.2026 16:06 

    Real Madrid 2-0 Levante Buts : Mbappé (58 e , SP) et Asencio (65 e ) Ce n’était pas gagné… Mais finalement, le Real Madrid s’est bien imposé contre Levante lors de la vingtième journée de Liga. À domicile, dans un stade marqué par des mouchoirs blancs et de nombreux ... Lire la suite

  • Le Red Star tente de suivre Troyes, encore vainqueur
    Le Red Star tente de suivre Troyes, encore vainqueur
    information fournie par So Foot 17.01.2026 16:01 

    Une expulsion, des occasions adverses ? Qu’importe pour Troyes, qui s’est encore imposé lors de la dix-neuvième journée de Ligue 2 malgré de grosses situations pour Reims et un carton rouge récolté par Mouhamed Diop (auteur d’un pied haut dangereux, peu avant la ... Lire la suite

  • CAN 2025 : choc des grands déçus entre l'Égypte et le Nigeria
    CAN 2025 : choc des grands déçus entre l'Égypte et le Nigeria
    information fournie par France 24 17.01.2026 15:41 

    Les Super Eagles et les Pharaons s'affrontent, ce samedi, à Casablanca, en petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Un choc entre deux géants déçus, qui feront tout pour quitter la compétition la tête haute.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank