La crise du Real Madrid contenue par Kylian Mbappé
Real Madrid 2-0 Levante
Buts : Mbappé (58 e , SP) et Asencio (65 e )
Ce n’était pas gagné… Mais finalement, le Real Madrid s’est bien imposé contre Levante lors de la vingtième journée de Liga. À domicile, dans un stade marqué par des mouchoirs blancs et de nombreux sifflets en tribunes, les Merengue ont fait la différence dans le second acte après une première mi-temps catastrophique (aucune occasion, huit frappes concédées). Au retour des vestiaires, Kylian Mbappé s’est donc mué en sauveur afin de contenir la crise de son club.…
FC pour SOFOOT.com
