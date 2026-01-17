 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La crise du Real Madrid contenue par Kylian Mbappé
information fournie par So Foot 17/01/2026 à 16:06

La crise du Real Madrid contenue par Kylian Mbappé

La crise du Real Madrid contenue par Kylian Mbappé

Real Madrid 2-0 Levante

Buts : Mbappé (58 e , SP) et Asencio (65 e )

Ce n’était pas gagné… Mais finalement, le Real Madrid s’est bien imposé contre Levante lors de la vingtième journée de Liga. À domicile, dans un stade marqué par des mouchoirs blancs et de nombreux sifflets en tribunes, les Merengue ont fait la différence dans le second acte après une première mi-temps catastrophique (aucune occasion, huit frappes concédées). Au retour des vestiaires, Kylian Mbappé s’est donc mué en sauveur afin de contenir la crise de son club.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Red Star tente de suivre Troyes, encore vainqueur
    Le Red Star tente de suivre Troyes, encore vainqueur
    information fournie par So Foot 17.01.2026 16:01 

    Une expulsion, des occasions adverses ? Qu’importe pour Troyes, qui s’est encore imposé lors de la dix-neuvième journée de Ligue 2 malgré de grosses situations pour Reims et un carton rouge récolté par Mouhamed Diop (auteur d’un pied haut dangereux, peu avant la ... Lire la suite

  • CAN 2025 : choc des grands déçus entre l'Égypte et le Nigeria
    CAN 2025 : choc des grands déçus entre l'Égypte et le Nigeria
    information fournie par France 24 17.01.2026 15:41 

    Les Super Eagles et les Pharaons s'affrontent, ce samedi, à Casablanca, en petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Un choc entre deux géants déçus, qui feront tout pour quitter la compétition la tête haute.

  • Manchester United mate City
    Manchester United mate City
    information fournie par So Foot 17.01.2026 15:32 

    Dans une rencontre rythmée comptant pour la 22e journée de Premier League, Manchester United a fait plier City en inscrivant deux buts dans la dernière demi-heure. Les Sky Blues pourraient se retrouver à neuf points de la place de leader, tandis que Michael Carrick ... Lire la suite

  • La célébration malchanceuse d'un gardien poissard
    La célébration malchanceuse d'un gardien poissard
    information fournie par So Foot 17.01.2026 14:16 

    Ça, ce n’est pas de bol. Lors du quart de finale de la Coupe d’Asie opposant le Japon à la Jordanie, un malheureux concours de circonstances a dégoûté cette dernière et son gardien Abdel Rahman Al-Talalga. Lequel n’a vraiment, vraiment pas eu de chance sur le coup ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank